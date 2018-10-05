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В Оренбуржье обнаружен опасный снаряд

Происшествия

Артиллерийский снаряд в лесополосе недалеко от села обнаружил житель Нижней Павловки

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В Оренбуржье обнаружен опасный снаряд
Иллюстрация: Управление Росгвардии по Оренбургской области
Артиллерийский снаряд

село Нижняя Павловка, Оренбургская область, 5 октября 2018, 13:08 — REGNUM  В Оренбургском районе Оренбуржья обнаружен боевой артиллерийский снаряд. Об опасной находке правоохранительные органы проинформировал житель села Нижняя Павловка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Оренбургской области Иван Елманов.

Боеприпас найден в лесополосе всего полутора километрах от села Нижняя Павловка и фермы. Полиция выставляла оцепление, пока взрывотехники определяли опасность снаряда и принимали решение о дальнейших действиях.

Боеприпас вывезли подальше от населенного пункта и уничтожили. Когда боеприпас обезвредили, то оказалось, что внутри снаряда находилось еще восемь боевых элементов.

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Боевые элементы, находившиеся внутри боеприпаса
Иллюстрация: Управление Росгвардии по Оренбургской области
Боевые элементы, находившиеся внутри боеприпаса
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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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