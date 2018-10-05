На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6

Южно-Сахалинск, , 13:08 — REGNUM В южной части острова Сахалин 5 октября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6. Об этом свидетельствуют данные сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на глубине четырех километров, неподалеку от села Синегорск. По сведениям ИА SakhalinMedia, местные жители почувствовали землетрясение, но никаких повреждений оно не вызвало.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от землетрясения, которое произошло 5 сентября в Челябинской области в целом составил 38,8 млн рублей. Толчки достигали 5,6 балла и ощущались на территории четырёх регионов России.

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