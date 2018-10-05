Расследовать катастрофу МиГ-29 в Подмосковье будет специальная комиссия

Москва, , 12:56 — REGNUM Специальная комиссия будет создана для расследования причин катастрофы истребителя МиГ-29 в Московской области. Об этом сообщили 5 октября в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Будет создана специальная комиссия, которая займётся выяснением причины катастрофы», — уведомили в авиастроительной корпорации.

Напомним, ранее в ОАК заявили, что одной из вероятных причин крушения истребителя является неполадка в системе управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пока о точном месте падения самолёта не сообщается. По одним данным, истребитель совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский», по другим — в Коломенском районе.

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