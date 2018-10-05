Тверь: микроавтобус, в котором погибли 13 человек, находился в аренде

Тверь, , 12:56 — REGNUM Трагедия в Тверской области, где в результате ДТП погибли 13 человек, обрастает новыми подробностями. Владелец микроавтобуса Ford, водителя которого считают виновником страшной аварии, заявил, что сдавал микроавтобус в аренду местному предприятию, занимавшемуся автоперевозками. Сам владелец микроавтобуса живет в Москве.

«Маршрутка наша, достаточно свежая — 2014 года на 16 посадочных мест. Мы отдали ее в аренду предприятию, которое занимается перевозками. У нас на руках договор аренды, а как они там использовали — мы не знаем», — цитирует владельца микроавтобуса телеграмм-канал Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Калининском районе тверской области микроавтобус Ford столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В результате погибли 13 человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Два человека госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя после трагедии обратил внимание на ужесточение требований к осуществлению пассажирских перевозок.

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