Родным погибших в ДТП под Тверью выплатят материальную помощь

Тверь, , 12:30 — REGNUM Семьям погибших, а также пострадавшим в автоаварии в Тверской области будет выплачена материальная помощь. Ее размеры пока не называются, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы облправительства.

О том, что решение о материальных выплатах принято, заявил губернатор региона Игорь Руденя. Он также выразил соболезнования всем близким погибших в аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария произошла утром 5 октября в Калининском районе Тверской области. Как установлено, микроавтобус с 14 пассажирами вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ. Погибли 13 человек — пассажиры и водитель микроавтобуса. Еще два человека — водитель ЛиАЗа и единственный выживший пассажир микроавтобуса — госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

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