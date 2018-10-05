В Бурятии грабители в масках похитили из музея экспонаты на 7 млн рублей

Улан-Удэ, , 12:26 — REGNUM В Бурятии полицейские задержали подозреваемых в похищении ценных экспонатов из Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в МВД РФ, выездная комиссия минкультуры Бурятии оценила похищенное в сумму около 7 млн рублей.

«Установлено, что двое неизвестных, лица которых закрывали маски с прорезями для глаз, проникли в музей, связали сторожа и похитили ожерелье из янтаря и национальный женский головной убор «татурга», украшенный кораллами», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются двое безработных местных жителей в возрасте 32 и 33 лет. Один из них ранее судим за аналогичное преступление.

«После задержания одного из подозреваемых, второй самостоятельно сдался полиции», — уточнила Ирина Волк.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Часть похищенных экспонатов найдена и вскоре будет передана музею.

В МВД подчеркнули, что головной убор, на который покусились злоумышленники, датирован концом 19 — началом 20 века.

Татурга (Даруулга) — это символ женского начала рода, женский национальный головной убор, передаваемый от матери к дочери. Крупные кораллы, украшавшие головной убор, достаточно редко встречаются даже в музейных коллекциях.

Напомним, Кяхтинский краеведческий музей им. академика В. А. Обручева — это один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, основан в 1890 году. Является одним из самых крупных музеев России, также его называют «Сибирским Эрмитажем». Как сообщили ИА REGNUM в музее, его фонды насчитывают более 120 000 единиц хранения.