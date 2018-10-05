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Названа вероятная причина падения МиГ-29 в Подмосковье

Происшествия

Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полёт

Названа вероятная причина падения МиГ-29 в Подмосковье
Coert van Breda
Истребитель МиГ-29

Москва, 5 октября 2018, 12:16 — REGNUM  Неполадка в системе управления является одной из вероятных причин крушения истребителя МиГ-29 в Московской области. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Самолёт МиГ-29 из парка ЛИИ имени Громова выполнял учебно-тренировочный полёт, в ходе которого, вероятно, произошла неполадка в системе управления», — сообщили в ОАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на территории американского штата Южная Каролина упал и сгорел новейший истребитель пятого поколения F-35B. По предварительным данным, пилот истребителя успел катапультироваться.

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Авиапроисшествия
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