Истребитель МиГ-29 разбился в Московской области

Красногорск, , 12:10 — REGNUM В Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пока о точном месте падения самолёта не сообщается. По одним данным, истребитель совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский», по другим — в Коломенском районе.

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По предварительным данным, на борту военного самолёта во время экспериментального полёта произошёл пожар. Другие источники сообщают о наличии технической неисправности.

Известно, что истребитель принадлежит ЛИИ имени Громова, пишет РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Кулебакском районе Нижегородской области потерпел крушение истребитель МиГ-31. Лётчики успели катапультироваться. Самолёт был прикреплен к базе «Саваслейка», на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. Падение произошло в 17 км от базы, расположенной в 12 км от райцентра Кулебаки.

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