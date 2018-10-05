Тюменская область: здание службы судебных приставов мог поджечь экс-депутат

Тобольск, Тюменская область, , 11:58 — REGNUM Установлен подозреваемый в поджоге здания службы судебных приставов в городе Тобольске. Задержан 44-летний мужчина, который мог совершить преступление из-за возникших личных неприязненных отношений к сотрудникам УФССП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, «занесение открытого источника огня» на первый этаж жилого дома, где размещена служба судебных приставов Тобольска, было совершено 30 сентября 2018 года около 23:30 часов по местному времени. Из дома были эвакуированы 83 человека, в том числе 32 ребенка. Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»).В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как утверждают источники некоторых местных СМИ, задержан ни кто иной, как бывший местный депутат. Совпадение информации инсайдеров с сообщением СКР лишь по возрасту фигуранта.

Якобы предприниматель и бывший депутат тобольской гордумы должен своей бывшей супруге миллионы рублей — алименты за четыре года и причитающиеся по разделу имущества деньги. Женщина обратилась к судебным приставам за помощью и те стали навещать должника, «забирать последнее».

«Он из принципа не хотел платить бывшей жене, из-за этого у него периодически возникали конфликты с судебными приставами», — заявил анонимный инсайдер Znak.com.

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