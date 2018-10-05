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В ЮАР увеличилось число пострадавших в столкновении двух поездов

Происшествия

Инцидент произошел в темное время суток в пригороде Йоханнесбурга на станции Кемптон-Парк

Кейптаун, 5 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Число пострадавших при столкновении двух поездов в Южно-Африканской республике (ЮАР) 4 октября увеличилось до 320 человек. Об этом сообщает 5 октября агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 150 пострадавших. Отмечается, что инцидент произошел в темное время суток в пригороде Йоханнесбурга на станции Кемптон-Парк. Один из поездов, следовавших в Преторию, остановился из-за технических неполадок, а другой врезался в заднюю часть состава.

В результате столкновения 32 пассажира получили серьезные травмы, погибших нет. В железнодорожной компании отметили, что все пострадавшие, чье состояние требовало госпитализации, размещены в больницах.

Напомним, 1 августа в Перу в результате столкновения двух туристических поездов пострадали 35 человек. В минздраве южноамериканской страны отметили, что большинство пострадавших — иностранные туристы, посещавшие главную достопримечательность Перу — город инков Мачу-Пикчу.

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