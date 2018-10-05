Под Калининградом пенсионерка угрожала школьнице убийством

Калининград, , 11:08 — REGNUM В Калининградской области 10-летней девочке угрожали расправой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 5 октября, о произошедшем в полицию сообщила мать пятиклассницы.

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Установлено, что угрозы убийством в адрес девочки высказывала 66-летняя пенсионерка, при этом она держала в руках электрошокер. Школьницу агрессивное поведение пожилой женщины, которая к тому же была нетрезвой, испугало. Ребёнку удалось сбежать от подозреваемой и рассказать о случившемся матери.

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В настоящее время в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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