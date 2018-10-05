В Кашмире убиты двое активистов проиндийской партии

Сринагар, Индия, , 11:01 — REGNUM Двое членов проиндийской кашмирской партии были застрелены 5 октября в городе Сринагар, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным полиции, за нападением стояли местные мятежники, открывшие огонь по погибшим рядом с мясной лавкой. В результате нападения ранения также получил один человек.

Напомним, на протяжении многих лет Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира. Несмотря на подписанное в 2003 соглашение о прекращении боевых действий, в регионе по-прежнему происходят вооруженные инциденты.