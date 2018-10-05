Найден мёртвым барнаулец, которого ранее увезли в багажнике автомобиля

Барнаул, , 10:53 — REGNUM История с похищением 38-летнего жителя Барнаула шокировала общественность: после трёх дней безуспешных поисков его тело было обнаружено в районе Пионерского озера. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Из обстоятельств дела, возбуждённого по ст. 105 УК РФ («Убийство»), известно, что около 22 часов 2 октября 2018 года барнаулец был замечен у гаражно-строительного кооператива по улице Малахова: между ним и неизвестными лицами произошел конфликт, после чего мужчину поместили в багажник его автомобиля и вывезли в неизвестном направлении.

Позднее транспортное средство удалось обнаружить в районе поселка Власиха. Лиц, причастных к совершению этого преступления, установить пока не удалось.