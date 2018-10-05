Два поезда столкнулись в ЮАР — пострадало 150 человек

Кейптаун, , 10:49 — REGNUM В ЮАР недалеко от города Йоханнесбург произошло столкновение двух железнодорожных составов, в результате которого пострадали по меньшей мере 150 человек, передает телеканал SABC News.

Отмечается, что поезда направлялись в один и тот же пункт назначения, но у того состава, что проследовал ранее, были обнаружены технические проблемы, в результате которых поезд, двигавшийся в ночное время, задержался на станции Кемптон-Парк. Машинист второго поезда не успел среагировать на неожиданное препятствие и произошло столкновение, сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в результате столкновения двух туристических поездов в районе перуанского города Куско пострадали 35 человек. В минздраве Перу отметили, что большинство пострадавших — иностранные туристы, посещавшие главную достопримечательность Перу — город инков Мачу-Пикчу.

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