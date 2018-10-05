Пятница, 5 Октября 2018 года
11:46:12 МСК

Два поезда столкнулись в ЮАР — пострадало 150 человек

Происшествия

Машинист второго поезда не успел среагировать на неожиданное препятствие и произошло столкновение

Кейптаун, 5 октября 2018, 10:49 — REGNUM  В ЮАР недалеко от города Йоханнесбург произошло столкновение двух железнодорожных составов, в результате которого пострадали по меньшей мере 150 человек, передает телеканал SABC News.

Отмечается, что поезда направлялись в один и тот же пункт назначения, но у того состава, что проследовал ранее, были обнаружены технические проблемы, в результате которых поезд, двигавшийся в ночное время, задержался на станции Кемптон-Парк. Машинист второго поезда не успел среагировать на неожиданное препятствие и произошло столкновение, сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в результате столкновения двух туристических поездов в районе перуанского города Куско пострадали 35 человек. В минздраве Перу отметили, что большинство пострадавших — иностранные туристы, посещавшие главную достопримечательность Перу — город инков Мачу-Пикчу.

Читайте также: Власти Перу уточнили число пострадавших при столкновении поездов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить