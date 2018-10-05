13-летняя школьница пропала на Чукотке

Анадырь, , 10:25 — REGNUM По факту безвестного исчезновения 13-летней школьницы в г. Анадырь проводится проверка. Об этом сообщает следственне управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Чукотскому автономному округу.

По предварительным данным, 4 октября ребенок вышел из дома и направился в школу. В ведомстве добавили, что 13-летняя девочка на занятиях так и не появилась.

«В настоящее время … проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения последней», — говорится в сообщении.

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