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13-летняя школьница пропала на Чукотке

Происшествия

4 октября ребенок вышел из дома и направился в школу

Анадырь, 5 октября 2018, 10:25 — REGNUM  По факту безвестного исчезновения 13-летней школьницы в г. Анадырь проводится проверка. Об этом сообщает следственне управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Чукотскому автономному округу.

По предварительным данным, 4 октября ребенок вышел из дома и направился в школу. В ведомстве добавили, что 13-летняя девочка на занятиях так и не появилась.

«В настоящее время … проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения последней», — говорится в сообщении.

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