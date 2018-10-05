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Тверская область: СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП с 13 погибшими

Происшествия

На месте аварии работают следователи

Тверская область: СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП с 13 погибшими
Иллюстрация: Region.tver.ru
На месте ДТП в Тверской области

Тверь, 5 октября 2018, 10:22 — REGNUM  СКР возбудил уголовное дело по факту крупной аварии в Тверской области — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть 13 человек. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, на данный момент на месте аварии работают руководители и следователи регионального Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в Калининском районе Тверской области произошло утром 5 октября. Микроавтобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В результате погибли 13 человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Еще один пассажир, а также водитель ЛиАЗа госпитализированы.

Прокуратура проводит свою проверку по факту ЧП. Тверские власти уже заявили о том, что родным погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупная авария под Тверью: прокуратура проводит проверку

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