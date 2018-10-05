«Дрянь, на коленях будешь стоять!» — ростовский педагог унизила ученика

Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростовской области учительница английского языка публично унизила и оскорбила пятиклассника. Инцидент в одной из школ шахтёрского города произошёл ещё 2 октября, но о нём стало известно спустя пару дней.

Школьники утверждают, что конфликт разгорелся после того, как под ноги учительницы упала бумажка, отлетевшая от ученика, сидевшего за первой партой. Учительница стала оскорблять ребёнка:

«Дрянь такая. Просто наглость уже выше крыши у этого мальчика. Он в пятом классе. А что он будет делать в следующем году — ножом крутить? Ты к этому идешь? К чему ты идешь, дурень? Ты посмотри, свинюшка какая выросла».

Как следует из видеозаписи, учительница бросила в ученика свои очки и стала кричать, что теперь он должен будет их починить:

«Ты, сволочь, довёл меня до этого. Ты посмотри, какая дрянь! Всё, сейчас мы идем к директору» .

Мальчик стал просить прощения у педагога, старался объяснить обстоятельства произошедшего, но учительница была непреклонна:

«Не получится, хороший мой. На коленях будешь стоять, просить: «Пустите меня в класс». Не пущу тебя в класс. Не пущу».

Учительница довела ребёнка до слёз:

«Что ты сидишь, плачешь? Из тебя никогда не получится мужика. Ты будешь дрянь, дрянь, дрянь. И потом о тебя все будут ноги вытирать. Ты понимаешь, что человек, который не уважает учителя… Ты сидишь не на последней парте. Ты слепой? Тебя в школу слепых и глухих отправить? Как человек с ушами и глазами может сидеть в сантиметре от тебя и не видеть, ты идиот! Вот всем этим детям объясни, почему я не объясняю им урок. Это ты сорвал урок».

«Я не хотел», — сквозь слезы говорит мальчик.

«Ты дурак? Ты за свои поступки отвечаешь? Или твои руки отдельно от твоих мозгов живут? Я всей школе расскажу. Все педагоги будут знать, с кем имеют дело, — со слепым, глухонемым, бессовестным мальчиком».

Видеозапись произошедшего, снятая на камеру мобильного телефона, оказалась в распоряжении «Комсомольской правды». Издание выложило аудиозапись конфликта. О шокирующей истории общения учителя с учеником редакции сообщила мама пострадавшего школьника. Женщина не нашла общий язык с педагогом и написала заявление на имя директора с просьбой провести служебную проверку.

Обратиться в СМИ родительница решилась для того, чтобы руководство общеобразовательного учреждения не отмахнулось от проблемы.

Назначена ли служебная проверка в школе, пока неизвестно. Издание сообщает, что министерство общего и профессионального образования Ростовской области в курсе случившегося.

Пока неизвестно, подана ли жалоба родителями учащихся в прокуратуру. На момент выхода публикации ИА REGNUM не удалось связаться ни с ведомством, ни с приёмной уполномоченного по правам ребёнка в Ростовской области.