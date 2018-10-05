Крупная авария под Тверью: прокуратура проводит проверку

Тверь, , 10:06 — REGNUM Проверку по факту аварии в Калиновском районе Тверской области, где в результате столкновения автобуса и микроавтобуса 5 октября погибли 13 человек, начала прокуратура области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой Тверской области организована проверка транспортной безопасности по факту ДТП, произошедшего в районе д. Некрасово Калининского района. По предварительным данным в автобусе ехали 14 человек, есть погибшие. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария произошла ранним утром 5 октября. По предварительным данным, микроавтобус Ford, осуществлявший заказные перевозки, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который принадлежит компании «Тверавтотранс». 13 человек, пассажиры микроавтобуса, погибли, водитель ЛиАЗа и еще один пассажир микроавтобуса госпитализированы. Правительство региона обещало оказать семьям погибших и пострадавших необходимую помощь.

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