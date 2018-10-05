Установлена вероятная причина крупного ДТП под Тверью

Тверь, , 10:06 — REGNUM По предварительным данным, причиной крупного ДТП в Тверской области мог стать выезд маршрутного микроавтобуса Ford Transit на полосу встречного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Тверской области.

По последним данным, в результате столкновения автобуса «ЛИАЗ» и микроавтобуса Ford Transit, произошедшего на 15-м километре трассы Тверь — Ржев, погибли 13 человек, ехавших в маршрутке, еще четверо госпитализированы. По факту произошедшего прокуратура Тверской области уже начала проверку.

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Напомним, ранее сообщалось, что на место ДТП с маршрутным такси и автобусом в Тверской области вылетел для эвакуации пострадавших спасательный вертолет Ми-8.

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