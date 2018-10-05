В Бурятии из-за снега ограничили движение на перевале Пыхта

Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM В Бурятии из-за выпавшего снега и образования снежного наката на перевале Пыхта региональной автодороги Р-438 ограничено движение автотранспорта с 22 по 31 км. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 октября, в республиканском главке МЧС.

Уточняется, что ограничение не распространяется на автомобили с повышенной проходимостью. На расчистке участка дороги задействовано 17 человек и девять единиц техники.

Напомним, 3 октября в Бурятии было объявлено штормовое предупреждение. На 4−6 октября синоптики прогнозируют в регионе снег и мокрый снег, местами сильные снегопады, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 15−24 м/с, понижение температурного фона на 8−16 градусов.

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