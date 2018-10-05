Пятница, 5 Октября 2018 года
11:53:48 МСК

На место ДТП с 13 погибшими под Тверью вылетел вертолет МЧС

Происшествия

ДТП произошло на автодороге Тверь — Ржев

На место ДТП с 13 погибшими под Тверью вылетел вертолет МЧС
Fedor Leukhin
Вертолёты МЧС России

Тверь, 5 октября 2018, 09:52 — REGNUM  На место дорожно-транспортного происшествия с маршрутным такси и автобусом в Тверской области, в котором погибли не менее 13 человек, вылетел спасательный вертолет Ми-8, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, вертолет вылетел для эвакуации пострадавших. Кроме того, на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС, бригады скорой помощи, экипажи ГИБДД и другие экстренные службы.

Напомним, ДТП произошло на автодороге Тверь — Ржев неподалёку от села Некрасово в Калининском районе области. Столкнулись автобусы ЛиАЗ и Ford. По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 человек.

Число погибших и пострадавших, а также причины аварии уточняются.

Читайте также: Тверские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить