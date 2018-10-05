В Хабаровском крае пропал рыбак

Хабаровск, , 09:43 — REGNUM 48-летнего рыбака, пропавшего в Хабаровском крае, ищут спасатели. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Сообщение о том, что мужчина на личном автомобиле отправился на Ясенский участок реки Керби и до настоящего времени не выходит на связь, поступило 4 октября.

По предварительной информации, мужчина пропал в районе им. Полины Осипенко. В настоящее время сотрудники специальных служб и волонтеры ведут поиски рыбака.

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