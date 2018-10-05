В ДТП с двумя автобусами под Тверью погибли 13 человек

Тверь, , 09:13 — REGNUM 13 человек, по предварительным данным, погибли в результате автоаварии в Тверской области утром 5 октября.

Авария произошла в Калининском районе, на автодороге Тверь — Ржев неподалёку от села Некрасово, сообщила пресс-служба УМВД по региону. Столкнулись автобусы ЛиАЗ и Ford.

На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД, спасателей и медиков, а также руководство регионального управления МВД России и Госавтоинспекции.

Число погибших и пострадавших, а также причины аварии уточняются.

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