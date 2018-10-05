Женщина и двое детей погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 08:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии случился пожар в городе Баксане. В жилом доме по улице Ленина загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного дома. Во время пожара погибла мать с двумя детьми,

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар возник около четырех утра 5 октября. Выехавшие на место два отделения пожарных установили, что огонь распространился на площади 100 м2. Потушить возгорание удалось к 06:00.

В спасательном ведомстве сообщили, что пострадавшие во время пожара были доставлены в ЦРБ города Баксан и РКБ города Нальчик. Однако позже стало известно, что спасти их не удалось.

Как отмечало МЧС по КБР, в 2017 году на территории республики наблюдалось снижение числа пожаров. За 9 месяцев их было зарегистрировано 425, что на 19 меньше, чем годом ранее. Также снизилось вдвое — до двух человек — число погибших при пожарах. При этом отмечено, что больше половины пожаров в республике приходится на жилой сектор.