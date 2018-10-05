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Водоканал Ростова-на-Дону требует с застройщика 4 млн рублей задолженности

Происшествия

…через суд

Водоканал Ростова-на-Дону требует с застройщика 4 млн рублей задолженности
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительная компания

Ростов-на-Дону, 5 октября 2018, 08:44 — REGNUM  В картотеке Арбитражного суда Ростовской области находится исковое заявление ростовского Водоканала с требованием о взыскании задолженности и неустойки в размере 4,2 млн рублей. Ответчиком выступает строительная компания «Монолит-Экспо» — застройщик высотки ЖК «Сказка» на улице Жмайлова, сообщает ИА REGNUM.

Взыскать денежные средства Водоканал решил в связи «с ненадлежащим исполнением обязанностей по договору о технологическом присоединении».

Суд определил «принять к производству исковое заявление, возбудить производство по делу». Заседание назначено на 19 ноября.

Отметим, что компания"Монолит-Экспо» зарегистрирована в Краснодаре. В Ростове-на-Дону застройщик возводит 24-этажный монолитно-блочный дом с подземным паркингом в Западном жилом массиве.

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