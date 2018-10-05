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Моряки задержанного судна «Палладий» обеспечены всем необходимым

Происшествия

Команда судна обеспечена продуктами и водой, электроэнергия на судно подается с берега

Владивосток, 5 октября 2018, 08:30 — REGNUM  Четверо моряков задержанного в южнокорейском порту Пусан российского танкера «Палладий» продолжают находиться в следственном изоляторе, остальных 11 матросов продолжает опрашивать полиция. Никто из моряков не жалуется на условия содержания, сообщил 5 октября председатель Дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» Николай Суханов.

«Обстановка на судне нормальная, полиция продолжает опрашивать оставшихся 11 членов экипажа, четыре человека остаются в СИЗО. Они не жаловались на условия содержания, чувствуют себя хорошо», — цитирует слова Суханова ТАСС.

По словам представителя профсоюза, команда судна обеспечена продуктами и водой, электроэнергия на судно подается с берега. Также Суханов отметил, что морякам разрешен сход на берег, а двое членов экипажа задержанного судна собираются отправиться домой после завершения допросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года судовая команда танкера «Палладий» направила в инспекцию южнокорейского Пусана жалобу о том, что работодатель на протяжении нескольких месяцев не выплачивает им зарплату. После проведённой по данному вопросу проверки судно было задержано.

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