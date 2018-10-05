Боксер Грациано Роккиджани был пьян в момент смертельного ДТП — СМИ

Катания, Италия, , 08:21 — REGNUM Косвенной причиной гибели бывшего чемпиона мира по боксу Грациано Роккиджани могло стать алкогольное опьянение, пишут немецкие издания 4 октября.

Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на заявление полиции сообщило, что водитель, сбивший Роккиджани, не нарушал правил дорожного движения. Также он не находился ни под воздействием алкоголя, ни под воздействием наркотиков.

Очевидцы сообщили, что Роккиджани, по-видимому, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он шел в темноте по многополосной трассе и хотел пересечь ее. Полицейские также считают, что погибший был пьян и не мог ориентироваться в пространстве. Результаты медицинской экспертизы еще не обнародованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 54-летний немецкий боксер погиб 2 октября на Сицилии. Грациано Роккиджани стал чемпионом мира в среднем весе в 1988 и 1989 годах, а 1998 завоевал титул в полутяжелом весе.

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