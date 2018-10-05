Из аэропорта Норильска эвакуировали всех пассажиров

Норильск, Красноярский край, , 07:38 — REGNUM В здании аэропорта Норильска Красноярского края сработала пожарная сигнализация. Инцидент произошёл сегодня утром, 5 октября. По информации ГУ МЧС, все пассажиры были эвакуированы из здания.

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«По громкой связи объявили о том, что в здании аэровокзала произошёл пожар. Всех сотрудников и пассажиров попросили выйти на улицу», — рассказал один из пассажиров, слова которого приводит ТАСС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что самого пожара не было. Причины произошедшего выясняются. Ожидающие рейса люди вернулись в здание аэровокзала.

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Как сообщало ИА REGNUM, буквально несколько недель назад в аэропорту Норильска был завершён третий и ключевой этап реконструкции, продолжавшийся с 2013 года. В результате масштабной реконструкции аэропортовый комплекс получил новую взлётно-посадочную полосу. Также ремонт коснулся и мест стоянки воздушных судов, рулёжных дорожек, а также других элементов лётного поля, систем безопасности и обеспечения полётов. Общий объём инвестиций в капремонт превысил 12,5 млрд рублей. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2019 году.

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