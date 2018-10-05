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Девять человек пропали без вести на востоке Китая при затоплении батопорта

Происшествия

В воде оказались 11 человек, двоих удалось оперативно спасти

Цзинань, Китай, 5 октября 2018, 06:27 — REGNUM  Девять человек остаются пропавшими без вести после прорыва батопорта, используемого для запирания входа в док в водах близ города Жичжао к востоку от китайской провинции Шаньдун, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Около 13:50 по местному времени кессон батопорта был поврежден, когда корабль выходил из дока терминала местной сталелитейной компании. Одиннадцать рабочих упали в воду, двоих на данный момент удалось спасти. Начата поисково-спасательная операция.

Отметим, что батопорт представляет собой плавучий гидротехнический затвор, используемый для запирания входа в док. Для этого его заполняют водой, после чего он садится на дно дока.

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