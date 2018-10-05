На Камчатке рассказали, как местные врачи спасли пожилую американку

Петропавловск-Камчатский, , 05:38 — REGNUM Гражданку США в возрасте 89 лет с подозрением на инфаркт доставили вертолетом в Камчатскую краевую больницу, сообщил запредседателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко агентству Кам24.

Сообщается, что 30 сентября одна из пассажирок круизного лайнера «Norwegian Jewel», проходившего в районе Северо-Курильска, почувствовала недомогание. Капитан судна принял решение приблизиться к городу и передать туристку скорой помощи. Американку доставили вертолетом в больницу, где ее поместили в реанимацию для усиленного наблюдения врачами.

«Оперативное вмешательство не понадобилось, сейчас состояние женщины улучшилось и оценивается как удовлетворительное, она переведена в общую палату», — подчеркнул Карпенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Биробиджане в областную больницу поместили мужчину, который два месяца жил на автобусной остановке: его выгнала из дома родная дочь.

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