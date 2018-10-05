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В Японии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3

Происшествия

Кратковременно объявлялась угроза цунами

Токио, 5 октября 2018, 05:24 — REGNUM  На острове Хоккайдо в Японии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в префектуре Хоккайдо. Глубина залегания очага составляла около 30 километров. В связи с этим на Хоккайдо была объявлена на непродолжительное время угроза цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2018 года в Японии на границе префектур Фукусима и Ямагата наблюдались подземные толчки в районе вулкана Адзумаяма. Сообщалось, что возросшая вулканическая активность связана с движением подземной магмы и вулканического газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле вулкана Адзумаяма зафиксированы подземные толчки

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Землетрясения
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