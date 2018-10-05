Пользователи сети ужаснулись видео с двуглавой черепахой из Китая

Пекин, , 05:16 — REGNUM Видео с родившейся в Китае двухголовой черепахой-мутантом опубликовали сотрудники заповедника китайского города Шанжао, сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, у черепахи две головы, каждая из которой управляет лишь одной стороной своего тела. На видео можно заметить, что животное несинхронно двигает лапами. Работники заповедника решили изолировать черепаху от других представителей вида, чтобы животное не передало свой мутировавший ген потомкам.

Биолог Цзянь Цзяньпин из китайской академии наук заявил, что мутация могла быть вызвана какими-либо генетическими аномалиями или факторами окружающей среды. По его словам, мутировавшая черепаха не сможет жить так долго, как ее нормальные сородичи.

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