Мексиканский «супергерой» привязывает голых воров к столбам

Мехико, , 03:52 — REGNUM В мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта появился неизвестный, который нападает на людей, предположительно, подозреваемых в воровстве, и привязывает их голыми к столбам. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, «мститель» также выбривает пойманным букву R на затылке, а также бьет по ягодицам. После чего в таком виде голые жертвы «мстителя» остаются привязанными к столбу.

Отмечается, что с 24 по 25 сентября жертвами неизвестного стали четыре человека. При этом ни один из голых мужчин не заявил в полицию. Все они утверждают, что ничего не помнят.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября на площади Гарибальди в Мехико неизвестные открыли стрельбу, в результате чего погибли трое и семеро получили ранения.

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