Неизвестные убили в Коми мужчину и его внуков

Сыктывкар, , 03:18 — REGNUM В доме поселка Кожва в Печорском районе республики Коми были обнаружены тела 54-летнего мужчины и двух его внуков, мальчика 14 лет и 12-летней девочки, с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ республики.

По данным следствия, к преступлению могут быть причастны 38-летний сожитель матери убитых детей и его 37-летний знакомый. В настоящее время следователи разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ — «убийство двух или более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года 12-летний школьник покинул территорию учебного заведения, но не пришел домой. Позднее было обнаружено тело мальчика и были установлены личности двух причастных к его смерти. Им оказались два сверстника погибшего.