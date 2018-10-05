Пятница, 5 Октября 2018 года
03:14:04 МСК

Автомобиль кортежа польского президента сбил ребенка в Освенциме

Происшествия

Ребенок отделался синяками и ссадинами

Автомобиль кортежа польского президента сбил ребенка в Освенциме
(WT-en) Stewartward
Лозунг «Труд освобождает». Ворота Освенцима

Варшава, 5 октября 2018, 01:44 — REGNUM  Один из автомобилей из кортежа президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего ребенка в Освенциме, сообщает RMF 24.

Сообщается, что наезд на ребенка автомобиль совершил на пешеходном переходе недалеко от местного отделения полиции. Пресс-секретарь польского президента сообщил, что мальчику оказали первую помощь врачи, ехавшие в сопровождении лидера страны. Ребенка доставили в больницу, после чего его забрали родители.

Отмечается, что ребенок отделался синяками и ссадинами. Как сообщил пресс-секретарь, позднее президент Польши посетил пострадавшего мальчика и подарил ему плюшевого медведя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием представителей власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить