Автомобиль кортежа польского президента сбил ребенка в Освенциме

Варшава, , 01:44 — REGNUM Один из автомобилей из кортежа президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего ребенка в Освенциме, сообщает RMF 24.

Сообщается, что наезд на ребенка автомобиль совершил на пешеходном переходе недалеко от местного отделения полиции. Пресс-секретарь польского президента сообщил, что мальчику оказали первую помощь врачи, ехавшие в сопровождении лидера страны. Ребенка доставили в больницу, после чего его забрали родители.

Отмечается, что ребенок отделался синяками и ссадинами. Как сообщил пресс-секретарь, позднее президент Польши посетил пострадавшего мальчика и подарил ему плюшевого медведя.