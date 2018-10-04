Число жертв землетрясений и цунами в Индонезии превысило 1,5 тысячи человек

Джакарта, , 22:58 — REGNUM Жертвами разрушительных землетрясений и цунами в Индонезии стали 1558 человек, ещё более 2,5 тысячи человек пострадали. Такие данные приводятся 4 октября на странице индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.

Отмечается, что под завалами в настоящее время остаются свыше 150 человек. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, 28 сентября в Индонезии серия мощных землетрясений вызвали цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. В пострадавшем регионе продолжается поисково-спасательная операция.

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