Захвативший заложницу ростовчанин предстанет перед судом

Ростов-на-Дону, , 22:36 — REGNUM Ростовский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина, обвиняемого в захвате заложника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 октября.

Инцидент произошёл в Ворошиловском районе областного центра в июле текущего года. Поздним вечером вооружённый мужчина взял в заложники горожанку. Известно, что женщина, которую удерживал злоумышленник, не пострадала. Также установлено, что ростовчанин в момент совершения преступления находился под воздействием наркотиков.

«Обвиняемому не удалось скрыться, так как потерпевшая смогла самостоятельно вырваться, а его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции», — уточнили в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств вины ростовчанина и направили дело в суд. Максимальное наказание, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), — лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.