Четверг, 4 Октября 2018 года
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Эхо землетрясения на Урале: просьбы о помощи и материальный ущерб

Происшествия

За помощью обратились около 500 человек

Эхо землетрясения на Урале: просьбы о помощи и материальный ущерб
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Катав-Ивановск, Челябинская область, 4 октября 2018, 21:33 — REGNUM  В южноуральском Катав-Ивановском районе за материальной помощью обратились 454 человека, имущество которых пострадало в результате землетрясения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Общая сумма материальной помощи, которую предстоит оказать, превысила 4 млн рублей. Главным образом в ней нуждаются жители частного сектора, у которых в результате подземных толчков оказались повреждены печи.

К настоящему времени приём заявок завершён. Пакет документов направлен в областное министерство социальных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой 5,6 балла случилось ночью 5 сентября. Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать, но без материального ущерба гражданам и организациям не обошлось. Несколько зданий, в том числе местной больницы, оказались частично повреждены.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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