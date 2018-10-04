Эхо землетрясения на Урале: просьбы о помощи и материальный ущерб

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 21:33 — REGNUM В южноуральском Катав-Ивановском районе за материальной помощью обратились 454 человека, имущество которых пострадало в результате землетрясения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Общая сумма материальной помощи, которую предстоит оказать, превысила 4 млн рублей. Главным образом в ней нуждаются жители частного сектора, у которых в результате подземных толчков оказались повреждены печи.

К настоящему времени приём заявок завершён. Пакет документов направлен в областное министерство социальных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой 5,6 балла случилось ночью 5 сентября. Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать, но без материального ущерба гражданам и организациям не обошлось. Несколько зданий, в том числе местной больницы, оказались частично повреждены.

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