СБУ заподозрила украинскую фирму в поставке материалов для Крымского моста

Киев, , 20:24 — REGNUM Службы безопасности Украины возбудила дело в отношении компании, подозреваемой в поставке в Россию щебня, использовавшегося для строительства моста через Керченский пролив. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки российской компании, являющейся дочерней структурой ОАО «Мостожелезобетонконструкция».

"Сотрудники СБУ установили, что общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого «Крымского моста», — говорится в сообщении.

Всего, по данным украинской стороны, компанией было совершено 25 поставок в Россию щебня общей массой 28 000 тонн.

По данному факту в отношении украинской фирмы начато уголовное производство по статье «Финансирование действий, совершённых с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

Сообщается, что в офисе компании были проведены обыски, в ходе которых были изъяты договоры, контракты и грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами.