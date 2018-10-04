Четверг, 4 Октября 2018 года
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К южной части Корейского полуострова приближается мощный ураган

Происшествия

Высока вероятность, что стихия в ближайшие дни ударит по южным провинциям Республики Корея

К южной части Корейского полуострова приближается мощный ураган
Цитата из к/ф «Ураган над Ямайкой». реж Александр Маккендрик. 1965. Великобритания
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Сеул, 4 октября 2018, 19:01 — REGNUM  Метеорологическая служба Республики Корея опубликовала предупреждение о приближении урагана к Корейскому полуострову. Как сообщает южнокорейское новостное агентство «Чосон Ильбо», тайфун под названием «Конг-рей» движется со стороны японского острова Окинава со скоростью 18 километров в час.

В связи с этим, ожидается, что 6−7 октября стихия достигнет южнокорейского острова Чеджу и соседних провинций на юге полуострова. По всей стране пройдут проливные ливни и порывы ветра могут достичь 20 м/с.

По данным синоптиков, скорость ветра в урагане достигает 180 километров в час. Это уже 25 тайфун за последний год.

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Зарубежная хроника
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