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Солдат с оружием сбежал из воинской части в Подмосковье

Происшествия

Военнослужащий самовольно покинул территорию части на тракторе

Солдат с оружием сбежал из воинской части в Подмосковье
Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

Москва, 4 октября 2018, 16:49 — REGNUM  Полиция проверяют информацию о побеге вооружённого военнослужащего из воинской части в Московской области. Об этом сообщает 4 октября агентство «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, из расположения воинской части в Подмосковье сбежал военнослужащий с огнестрельным оружием», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что военнослужащий похитил трактор, принадлежащий воинской части, и уехал на нём в неизвестном направлении. Подробности произошедшего уточняются.

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