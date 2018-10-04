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В ростовском аэропорту экстренно сел самолёт Симферополь – Санкт-Петербург

Происшествия

На борту самолёта скончался пассажир

Ростов-на-Дону, 4 октября 2018, 16:30 — REGNUM  Экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов» совершил самолёт Симферополь — Санкт-Петербург, сообщают «Вести».

Отмечается, что на борту самолёта стало плохо одному из пассажиров. По имеющейся информации, спасти его не удалось.

ИА REGNUM напоминает, что ранее незапланированную посадку в аэропорту Краснодара совершил самолёт, летевший рейсом Сочи — Москва. Борт приземлился в связи с проблемами со здоровьем, возникшими у пассажира во время полёта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре экстренно сел летевший в Москву самолет

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Авиапроисшествия
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