Тамбовский СКР начал проверку по факту избиения ребенка учителем

Рассказово, Тамбовская область, , 16:05 — REGNUM В Тамбовской области следователи начали проверку по факту избиения учителем 11-летнего ребенка в одной из школ Рассказовского района. Как сообщила 4 октября пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, во время урока английского языка учительница несколько раз ударила мальчика по голове рабочей тетрадью.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной информации, придя домов после уроков, школьник пожаловался на головную боль. Родители отвезли его в больницу, где мальчику поставили диагноз «сотрясение головного мозга».

«Следователи тщательнейшим образом изучат все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям педагога. Для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что ранее проверку вела полиция. Местные СМИ сообщили, что ребенок плохо вел себя на уроке, несколько замечаний не подействовали, после чего учительница ударила мальчика. Сейчас педагог, по данным журналистов, уволилась.