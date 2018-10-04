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Бывшая мисс Пуэрто-Рико признана виновной в убийстве мужа с целью наживы

Происшествия

Громкое убийство было совершено в сентябре 2005 года

Сан-Хуан, 4 октября 2018, 16:02 — REGNUM  Бывшая мисс Пуэрто-Рико Аурея Васкес Рихос признана виновной в убийстве своего мужа — богатого канадского бизнесмена Асама Анхага, передает телеканал N-TV 4 октября.

Суд в Сан-Хуане завершил многолетнее следствие, по итогам которого Васкес Рихос признана виновной в преступлении 2005 года. Суд доказал, что женщина наняла убийцу для избавления от мужа с целью получения его денег — на тот момент его чистые активы составляли $24 млн. За полгода до преступления Васкес Рихос подписала брачный контракт, согласно которому получала гораздо большую сумму в случае гибели супруга, нежели чем при разводе.

Нашумевшее убийство было замаскировано под ограбление во время ужина пары в ресторане. В 2008 году предполагаемой заказчице было предъявлено обвинение, однако она сбежала в Европу. Васкес Рихос была арестована в 2013 году в Испании, но отрицала свою вину. Исполнитель же признался в совершении преступления.

Приговор для бывшей мисс Пуэрто-Рико будет оглашен 31 января 2019 года.

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