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В Астане прокомментировали ролик с лежащим на полу врачом

Происшествия

На видео действительно медработник, однако не избитый пациентом, как это предположили пользователи социальных сетей, а потерявший сознание

Астана, 4 октября 2018, 15:50 — REGNUM  В управлении общественного здравоохранения столицы Казахстана прокомментировали опубликованное в сети видео с лежащим на полу больницы врачом. Об этом сообщает агентство «Елорда Инфо».

По сведениям управления, на видео, снятом в Центральной железнодорожной больнице Астаны, действительно медработник, однако не избитый пациентом, как это предположили пользователи социальных сетей.

«По результатам служебного расследования было выяснено, что одному из врачей приемного покоя стало плохо и он потерял сознание на пороге приемного покоя. Данный отрезок видео был снят во время ожидания оказания ему медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября против дежурного терапевта железнодорожной больницы Астаны возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным полиции, в лечебном учреждении произошла драка между выпившим пациентом и врачом. Эпизод драки сняли на видео пациенты и выложили в сеть.

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