В Костромской области могут посадить двух жителей соседней области

Судиславль, Костромская область, , 15:18 — REGNUM В Костромской области двух жителей Ивановской области обвиняют в краже ювелирных изделий на сумму почти 4,5 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». Их могут посадить лишить свободы сроком до 10 лет.

Украшения были вынесены из судиславского салона ювелирных изделий. Найти подозреваемых помогли результаты экспертизы ДНК. По данным областного телевидения, у обвиняемых изъяли часть похищенного и обнаружили приспособления для краж: оборудование для изготовления ключей, электронные приборы для наблюдения, видеокамеры.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИА REGNUM напоминает, что ювелирные изделия стоимостью около 4 млн рублей были похищены в феврале 2018 года. Продавщица отлучилась с работы на несколько минут, а когда вернулась в магазин — обнаружила пропажу изделий.

По информации регионального УМВД, похитители «тщательно готовились к преступлению: они наблюдали за магазином и его сотрудниками в течение нескольких дней. После чего выбрали удачный момент и забрались внутрь, «свернув» замок на двери. Из добычей стали около одной тысячи золотых ювелирных украшений общей стоимостью 4 млн рублей.»