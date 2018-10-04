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ЛНР: из ВСУ два должностных лица уволены за хищение оружия

Происшествия

Преступников выявила СБУ

Луганск, 4 октября 2018, 14:43 — REGNUM  В зоне «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе два должностных лица ВСУ были отстранены из-за хищений, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 4 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, служба безопасности Украины (СБУ) провела в районе населенного пункта Золотое проверку наличия оружия и боеприпасов в подразделениях ВСУ. В результате два должностных лица были отстранены от выполнения своих обязанностей.

Напомним, ранее в ЛНР сообщали, что в 72-й бригаде ВСУ регулярно пропадали боеприпасы с артиллерийских складов. Прибывшая на место комиссия возбудила уголовные дела в отношении некоторых офицеров ВСУ за кражу боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: В Донбассе несколько офицеров похищали ракеты со складов ВСУ

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Действия ВС Украины в Донбассе
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