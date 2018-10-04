МВД Чувашии: намеренный наезд на девочку был зафиксирован в рамках закона

Чебоксары, , 14:35 — REGNUM Управление МВД по Чувашии опровергло информацию о том, что инцидент с намеренным наездом на девочку не был зафиксирован должным образом. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«По предварительной оценке, полицейские зарегистрировали сообщение о ДТП, осуществили сбор материалов на месте происшествия в строгом соответствии с действующим законодательством», — утверждают в министерстве.

Для уточнения всех обстоятельств произошедшего, а также правомерности действий сотрудников полиции министр внутренних дел республики назначил служебную проверку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 сентября житель одного из чувашских сел, будучи в нетрезвом состоянии, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая отказалась прокатиться на автомобиле Lada X-Ray под его управлением.

Читайте также: Ребёнка покалечили за отказ прокатиться: происшествие в Чувашии

В результате происшествия пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Мужчина задержан и заключен под стражу по ходатайству следствия. Подозреваемого проверят на вменяемость, для чего назначена судебная психиатрическая экспертиза. Рассматривается вопрос о привлечении его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МВД Чувашии, с начала года в отношении подозреваемого составлено более 20 протоколов о нарушении скоростного режима.

Накануне следственное управление СКР по республике сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») будет проводиться «доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины нерегистрации сотрудниками ДПС сообщения о совершении особо тяжкого преступления при выезде на место происшествия, а также полноты мер реагирования».

Читайте ранее в этом сюжете: После намеренного наезда на девочку в Чувашии проверят деятельность ДПС