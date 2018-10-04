Четверг, 4 Октября 2018 года
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На Ставрополье четыре железнодорожных вагона протаранили ворота предприятия

Происшествия

Никто не пострадал, СКР проверяет инцидент

Георгиевск, Ставропольский край, 4 октября 2018, 14:26 — REGNUM  Четыре железнодорожных вагона перевернулись на территории АО НК «Роснефть Ставрополь», расположенном в городе Георгиевске Ставропольского края. Как сообщили 4 октября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорта, по данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел 3 октября. Как предварительно установлено, трое сотрудников станции убирали пустые вагоны, а также подавали груженые. Во время сцепки тепловоза с четырьмя пустыми вагонами и одним груженным произошел их неконтролируемый откат, вагоны протаранили ворота предприятия и опрокинулись.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины опрокидывания.

Отметим, в сентябре в Иркутской области с рельсов сошли и перевернулись 12 вагонов грузового поезда.

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Железнодорожные аварии
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