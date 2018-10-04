Неизвестные похитили сумку с деньгами у мужчины в центре Москвы

Москва, , 14:23 — REGNUM Сумку с деньгами, которая находилась в салоне автомобиля, похитили в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в пресс-службе главка МВД по столице.

Инцидент произошел в четверг, 4 октября, на улице Доброслободская.

По данным источника, трое неизвестных, вооруженные травматическим оружием, разбили заднее стекло транспортного средства и похитили сумку. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле Land Cruiser.

По предварительным данным, добычей преступников стали 800 тыс. рублей. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски злоумышленников.

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